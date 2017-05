Los coletazos de la pelea en el Punta Mai

Siete demandas tiene en el Poder Judicial la Administradora Restaurantes Costa del Sur, arrendataria del Punta Mai, en Maitencillo. Todas ellas por no pago. Al respecto, el uruguayo Carlos Abimorad, quien era apuntado como el rostro visible de esa sociedad por muchos de los involucrados, aclara: “Mi cargo era el de gerente general hasta principios de octubre de 2016”. Al salir, por problemas de no pago, se trasladó a Santiago y luego a La Serena. Según cuentan en su entorno, su nexo con el restaurante de Maitencillo sólo le ha traído problemas, y no tiene relación alguna con la representante legal de la sociedad demandada, Francisca Rubilar, a quien no fue posible contactar hasta el cierre de este edición.