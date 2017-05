Cecilia, no pelees más

Después de tres semanas sucesivas de enfrentamiento, y de ser tema de portada de varios medios y trending topic de Twitter, un grupo de asesores cercanos a Sebastián Piñera le pidieron a Cecilia Pérez –ex vocera del candidato presidencial y quien a su vez participa en la campaña– que pusiera fin a la pelea con Yerko Puchento, quien en varias de sus rutinas del programa Vértigo de Canal 13 se burló de Pérez y dijo que se parecía al personaje de la “Monga” de Fantasilandia. Según los consejeros de Piñera, el debate podía salpicar al ex presidente, aunque no fuera un tema político. “Si alguien de la campaña hace noticia, ojalá, en este minuto, sea por la campaña”, dice una persona cercana al ex mandatario.