Burgos sobre reunión con Lagos: “La señal es potente”

“Creo que Ricardo Lagos ve en la candidata (Carolina Goic) un buen encuentro para el mundo social demócrata”. Las palabras vienen de Jorge Burgos, administrador electoral de la abanderada DC, quien el 17 de mayo recibió un llamado del ex candidato presidencial. “Me invitó a conversar porque le había llamado positivamente la atención que Carolina Goic incorporara en su texto programático temas que él mismo había promovido con anterioridad en Piensa Chile, mientras fue candidato. Entre ellos, infraestructura, metro, transporte público, auge, adulto mayor”, asegura el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet. “Además, me dijo que estaba muy contento que yo hubiera asumido un rol ahí”.

La reunión fue durante la mañana del pasado 18 de mayo en la Fundación Democracia y Desarrollo, en Providencia. Aunque Burgos prefiere no elucubrar sobre por quién va a votar el ex presidente Lagos, “porque no creo que sea correcto que un tercero hable de eso”, le agradece el encuentro, y apunta: “La señal de reunirse con quien tiene un rol importante en la candidatura de Goic, es potente”. Y agrega el ex secretario: es probable “que más adelante nos reciba a los dos”.