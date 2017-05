Bros, la librería que compite a Qué Leo

Partieron como franquiciados de Qué Leo. Fabio Costa, su hermano Dante y sus respectivas mujeres apostaron por un local en el Apumanque para entrar al negocio de las librerías. Fabio es ingeniero comercial, fanático de la lectura, y tras hacer un diplomado en Edición y Publicaciones en la UC, decidió jugársela por los libros en 2011. Y convenció a su familia. A punta de aciertos y errores fueron conociendo el rubro, y tres años más tarde tomaron una segunda franquicia, tres veces más grande que el local anterior, en el Paseo Los Dominicos. A comienzos de 2016 y con una tercera tienda en la mira, decidieron independizarse con una nueva marca: Bros. “El nombre nace de los hermanos (Costa), pero también de la hermandad, comunidad. Queremos tomar de la mano a los no lectores, a los que no han tenido la oportunidad de encontrarse con el libro adecuado y abrirles las puertas a este mundo”, dice Fabio Costa (34). Así, en abril de 2016 abrieron una librería en Alonso de Córdova con Vitacura –integrada a un Starbucks– y durante el segundo semestre abrirán una cuarta sede en el sector oriente. Los dos locales iniciales fueron reconvertidos y también operan bajo la marca Bros. “Queremos ser la cadena de libros más grande de Chile. No necesariamente la con más librerías, pero sí que nuestros locales puedan llegar a la mayor cantidad de lectores posible”, dice Costa.