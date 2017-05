¿Qué pasó con Gonzalo de la Carrera en La Polar?

“La presidencia de la mesa la va a tomar Leonidas Vial, pero yo voy a ser el vicepresidente de la compañía”, aseguró Gonzalo de la Carrera, ex presidente de La Polar, tras la junta de accionistas realizada el 27 de abril. Sin embargo, pocos días después, la empresa anunció que ese puesto estaría encabezado por Manuel José Vial, hijo del socio de LarrainVial. ¿Qué pasó? Gonzalo de la Carrera alcanzó a estar un año en la presidencia y, aunque durante su gestión terminaron los litigios más relevantes del retailer y dio continuidad al proceso que permitió a la empresa recuperar las cifras azules, Vial decidió entrar junto a su hijo en los puestos principales de la mesa. En esto hay dos versiones. La primera y la más repetida: que ahora que la compañía está mostrando mejores números, el socio de La Parva quiere tomar más protagonismo. Pero la otra razón que comentan cercanos a Vial, es que el fundador de LarrainVial no estaba del todo conforme con la gestión del anterior presidente, pues no habría logrado ser un buen puente entre el directorio y la administración, cuyo gerente general es Andrés Eyzaguirre. En todo caso, del entorno de De la Carrera desechan esa hipótesis