Montes y Bulnes suenan para reemplazar a Benítez en la UAI

Hace dos semanas Andrés Benítez, después de 17 años a la cabeza de la Universidad Adolfo Ibáñez, anunció su renuncia al cargo de rector, la que será efectiva en diciembre de este año. Y en su reemplazo ya suenan varios nombres. El que aparece con más fuerza es el de Leonidas Montes, ex director ejecutivo de TVN y profesor de la Escuela de Gobierno de la casa de estudios presidida por Pedro Ibáñez. También se menciona en la lista a Felipe Bulnes, ex ministro y ex embajador en Estados Unidos de Sebastián Piñera, quien a su vez es miembro de la junta directiva de la UAI; y Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la universidad.