Piñera, Kast, Valente y Astorga debaten en el Verbo Divino

Ex alumnos entrevistando a ex alumnos. Ésa es la idea del ciclo de charlas que inició el Colegio Verbo Divino el 25 de abril pasado, el cual está reservado sólo para quienes estudiaron en el lugar. La idea es desarrollar una instancia para que destacados líderes de opinión del país vuelvan al colegio a exponer a sus ex compañeros todo tipo de temas de contingencia nacional; desde política y negocios, hasta deportes, arte y emprendimiento.

La semana pasada, Nicolás Vergara entrevistó a Felipe Kast en su calidad de presidenciable de Evópoli. Por su parte, Juan Tagle, presidente de la UC; Cristián Aubert, ex gerente general de Azul Azul, y Cristián Sánchez, hincha de Colo Colo, integrarán una sesión de fútbol, que será mediada por Felipe Correa, ex gerente de selecciones de la ANFP.

Entre los nombres que suenan para los próximos foros están Sebastián Piñera, Juan Manuel Astorga, Juan Sutil y José Ramón Valente.