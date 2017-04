Los cabos sueltos de Masvida

La semana pasada se conoció un lapidario informe de Southern Cross, elaborado por PwC, que indicó que Masvida atraviesa un escenario más complejo del conocido hasta ahora: $72 mil millones necesitaría la aseguradora para seguir operando.

Fuentes ligadas al proceso indican que el déficit financiero de la isapre debería ser cubierto por los nuevos dueños, el grupo Nexus. Eso se suma a otros $100 mil millones (estimaciones han hablado hasta de $150 mil millones de deuda con los acreedores) que ellos no están dispuestos a asumir.

¿Quién responderá por ese dinero? Según conocedores de las operaciones, el informe de PwC abrió una caja de Pandora, pues Óptima, la isapre de Nexus que absorbería Masvida ni siquiera tendría en sus planes inyectarle $72 mil millones a Masvida, necesarios para seguir funcionando.

“¿Por qué el superintendente, Sebastián Pavlovic, firmaría el traspaso de cartera habiendo recibido el informe de Southern Cross? En ese caso, le debería exigir a Óptima que demuestre que cuenta con ese dinero extra para operar; de lo contrario, los afiliados quedan en la misma situación de inseguridad”, dice una fuente que agrega: “Con o sin Nexus, el futuro se ve igual de negro”.

Todo está en veremos, pues pese a que Nexus realizó una oferta por Masvida –que incluiría hacerse cargo de parte de sus pasivos–, cercanos aseguran que “en ningún caso se va ocupar de esos $70 mil millones, ni aunque fueran 40 mil”. “Además, la Isapre no subió los planes a sus afiliados, ¿cómo se va a equilibrar?”, se preguntan en la industria.

La gran apuesta de Masvida sería vender sus activos en sociedades relacionadas. Entre ellos, participaciones en clínicas como Las Lilas –que aun está en sus manos– y canjear el 25% de participación que Nexus le ofreció en la nueva sociedad. “Es obvio que con eso no alcanza a cubrir casi nada y los acreedores no vamos a recibir ni un peso. Es cosa de matemáticas de primer año de universidad para darse cuenta de que esto es casi una quiebra fraudulenta y la autoridad no hace nada”, señala una fuente.