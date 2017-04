Los giros de Guillier

En política, los cambios de postura son habituales. Como reza el dicho, la información varía y las opiniones también. El senador Alejandro Guillier, nominado por el comité central del PS como su candidato presidencial, no es la excepción.

En agosto del año pasado, el Partido Radical realizó un encuentro, cuyo invitado principal fue Guillier. La cena fue en uno de los comedores del Congreso y a ella asistieron varios parlamentarios oficialistas. Uno de los temas centrales fue la probable aventura presidencial del senador. El periodista confidenció estar disponible... salvo que Ricardo Lagos se postulara.

El tema de las primarias también ha sido motivo de afirmaciones distintas. “Si no hay primarias, no voy a primera vuelta, porque se acabaría la Nueva Mayoría”, dijo Guillier, el 9 de marzo, en entrevista con radio La Clave. Sin embargo, el lunes 10 de abril, un día después de la decisión del PS, Ernesto Velasco, presidente del PRSD, señaló a Tele13 Radio que “le he pedido hoy a Guillier que si no hay primarias llegue siendo candidato a primera vuelta, y me contestó que sí”.