Alto Maipo debutará en mayo de 2019

A mediados de marzo, AES Gener informó que cerró oficialmente el refinanciamiento para Alto Maipo, reorganización que se dio tras la salida del grupo Luksic. Ahora la firma Strabag es socia con el 7%, asegurando así la viabilidad financiera del proyecto, cuyo costo asciende a más de dos mil millones de dólares. El presidente ejecutivo de Gener, Felipe Cerón, comenta los pasos que vienen tras cerrar el acuerdo.

-En un escenario ideal, ¿cuánto tiempo se demoraría en estar listo Alto Maipo?

-En mayo del 2019, considerando las contingencias que puedan ocurrir.

-¿Cómo han enfrentado la resistencia por parte de las comunidades?

-Como no hay otros proyectos grandes en construcción en el país, todas las miradas se han fijado acá. Hemos hecho un esfuerzo –que seguramente hay que profundizar– de explicar que éste es un proyecto hidroeléctrico de pasada, sin inundación y limpio. Además, el 90% de las obras son subterráneas y mejoran la seguridad de servicio al Gran Santiago, porque inyecta energía directamente a la Región Metropolitana.

-¿Puede asegurar el abastecimiento energético que requiere para evitar posibles black out en el futuro?

-Alto Maipo entrega generación limpia, continua y segura. Si bien la hidroelectricidad está sujeta a los vaivenes de la hidrología, el río Maipo tiene menos variabilidad que otras cuencas de Chile. Conocemos la zona y es muy estable, incluso puede haber un año seco y que en Alto Maipo no lo sea, es muy diferente al Maule o el Biobío, donde está gran parte de las centrales en Chile. Además, le va a dar independencia energética al país. Está al lado de Santiago y tiene ventajas desde el punto de vista del consumo de agua. Como una parte pasa por nuestras instalaciones, evita problemas como la turbiedad que ocurrió hace un par de meses. Asimismo, tenemos un acuerdo con Aguas Andinas que tendrá efecto sobre la reducción de las cuentas del agua.

-Han dicho que Strabag podría aumentar su participación. ¿En qué condiciones?

-Strabag es socio minoritario con el 7% y dependiendo de los futuros trabajos, incluido este fondo de contingencias –si se usa–, podría así aumentar su participación hasta 14%.

-¿Podría en el futuro haber un tercer socio?

-El proyecto está totalmente financiado. Pero es algo que no descartamos. Antes de la salida del grupo Luksic teníamos un 60% de propiedad, ahora vamos a quedar con un 93%, pero no descartamos volver a lo que teníamos originalmente, aunque no necesariamente lo vamos a hacer.