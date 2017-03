El botón de pánico de José Tomás Daire

Parece la alarma de un auto. Sin embargo, al apretarlo conecta automáticamente a una central de asistencia personalizada, mientras envía la señal por GPS para compartir la ubicación. La central califica la emergencia y la reenvía a Carabineros, a la municipalidad según corresponda o al servicio de salud más cercano en caso de tratarse de una emergencia de salud. La central de asistencia –certificada por el OS 10 y parte del protocolo Alfa 3– atiende en 30 segundos en promedio.

¿Por qué hacerlo en un aparato y no como una aplicación en el celular? “Porque para estos casos el teléfono es ineficiente. Tienes que desbloquearlo, abrirlo, etc., o si se te acaba la batería o simplemente te lo roban ya no sirve”, asegura el abogado José Tomás Daire, creador de Smartclip junto al cirujano Andrés Godoy.

Con una inversión inicial de 500 mil dólares de José Patricio Daire –presidente del holding CF Inversiones y copropietario de Chilefilms– y Cristián Goldberg –presidente de Tecnofast y del directorio de Desafío Levantemos Chile–, la apuesta de Daire y Godoy saldrá al mercado el próximo 15 de abril.

Smartclip es su segunda inversión tecnológica: en 2011 crearon Hop.in con Cristóbal Piñera, un laboratorio de innovación con sede en San Francisco enfocado en crear robots para páginas web.