¿Piña deja el CDE?

Su período se acaba el 11 de marzo. Entones, las alternativas laborales que Juan Ignacio Piña baraja son quedarse otros tres años como presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) –si es que Michelle Bachelet lo ratifica– o volver al mundo privado.

De su entorno aseguran que la primera opción está prácticamente descartada: cuentan que tiene ganas de volver a su ex estudio, Balmaceda, Cox y Piña Abogados, donde tenía como socios a los penalistas Matías Balmaceda y Francisco Cox. Aunque hay quienes aseguran que esta idea se originó el 1 de febrero, luego de que la presidenta nombrara a la ex ministra del Trabajo Javiera Blanco como consejera del CDE –dicen que reprobó que alguien que estuviera tan cuestionada por el escándalo de las altas jubilaciones en Gendarmería asumiera en la entidad–, de su entorno señalan que su inclinación por salir del Consejo viene de hace más de un año, pero que del “piñerismo” intentaron retenerlo. “Si quedaba su puesto vacío, la mandataria elige su reemplazante, y lo más probable es que fuera alguien de su sector, no de la centroderecha”, apunta un jurista.

¿Quién será su reemplazante si sale del CDE? La balanza se inclina por Carlos Mackenney, actual consejero de la organización y quien además es un abogado muy cercano a Bachelet. Lo catalogan como su “consejero”.