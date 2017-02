Paula Fortes y su reemplazo a Ana Lya Uriarte

Michelle Bachelet está de vacaciones en Caburgua. Y su mujer de confianza, Ana Lya Uriarte –jefa de gabinete de La Moneda–, también se tomó su feriado legal. ¿La elegida para reemplazarla? Paula Fortes, la directora sociocultural de Palacio.

El reemplazo no dejó de llamar la atención en la casa de gobierno, donde se suele hablar de una cierta fricción entre la reemplazante de Sebastián Dávalos y la ex ministra del Medio Ambiente. Esto, dicen, luego de que el año pasado se generaran algunas asperezas por el estilo frontal de Fortes en su manera de llevar a cabo las tareas del día a día. Como antecedente mencionan que hace poco la cantante Denisse Malebrán, ex asesora de la Dirección Sociocultural de La Moneda, aseguró que había un mal ambiente al interior de la repartición de la cual fue despedida.

Sin embargo, fuentes cercanas a La Moneda dicen que se trata sólo de rumores. Señalan que pese a las diferencias entre ambas, Fortes cuenta con la confianza de Uriarte y que la decisión fue bastante práctica, ya que tampoco había muchos nombres disponibles