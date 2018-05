Su nombre es Patricio Leyton, y es socio del estudio Ferrada Nehme y quien lidera el área medioambiental en esa oficina. A mediados de 2016, la empresa Andes Iron –cuya propiedad está en manos de la familia Délano Méndez (75%); Garcés Silva (14%) y ejecutivos de la compañía (11%)– fichó al jurista de la Universidad de Chile para asesorar el proyecto de Minera Dominga en la etapa final del proceso de evaluación ambiental. Esto, pues en el mercado era conocida su experiencia en el desarrollo de proyectos mineros y de energía, en particular, permisos y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Una de las empresas que asesoró en el pasado es Minera El Morro, de la compañía canadiense Goldcorp, emplazada en El Huasco, Región de Atacama. En el presente asesora a Corfo en el proceso sancionatorio de SQM, a Norte Abierto en el proyecto Casale, entre otros casos relevantes.

Quienes lo conocen aseguran que ha tenido un rol importante en la iniciativa de Andes Iron. Viaja regularmente a la IV Región y mantiene una relación fluida con los abogados de comunidades opositaras a Dominga. Dicen que es dueño de un estilo muy directo y que una de sus preocupaciones ha sido buscar espacios de acercamiento y confianza.

No obstante, desde que a fines de abril el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor del Proyecto Dominga y acogió el recurso de reclamación presentado por la empresa para buscaba revertir el rechazo al proyecto minero-portuario, de marzo del 2017, Leyton ha mantenido un bajo perfil. “El tribunal acogió prácticamente todos los puntos que el abogado presentó en el recurso de reclamación”, indica un cercano.

En cuanto a la estrategia, también ha tenido un rol relevante. La recomendación siempre ha sido no litigar por la prensa. “Que los hechos hablen por sí mismos”, ha dicho a sus cercanos.