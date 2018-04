Por: Pablo Ramírez M., abogado U. de Chile

Hoy en día, cuando escuchamos acerca de empresas familiares y transición generacional, la gran mayoría piensa en agresivas planificaciones tributarias, que buscan evitar el pago del “temido” impuesto a la herencia. Pero, en efecto, la real problemática es la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación. El dilema de evitar que se cumpla el famoso dicho: “La primera generación la forma, la segunda la cultiva y la tercera se la gasta” (frase que no comparto).

¿Y los impuestos? Nadie desconoce el deber de las empresas familiares de contribuir a la recaudación fiscal, pero ¿debe por eso gravarse la transición generacional? Si la empresa paga su impuesto corporativo y no existe realmente un ánimo de vender o liquidar el negocio, ¿cuál es la razón de fondo para gravar con impuestos el traspaso a la siguiente generación?

Como sabemos, la última reforma apuntó justamente en sentido opuesto, transformando la transición generacional en objeto de graves cuestionamientos, llegando a “demonizar” las reorganizaciones familiares. Es por esto que debemos reafirmar que la transición generacional en las empresas familiares es una relevante, si no la más, “legítima razón de negocios”, empujando a la autoridad tributaria a definir de manera clara los límites en esta materia. En este sentido, el gran desafío del sistema tributario hoy es evitar que estas plataformas de negocios se vean amenazadas por altos impuestos a la sucesión o transición, al punto de poner en riesgo su propia existencia, generando el incentivo perverso de desarmar el negocio y condenarlo a una muerte segura.

¿Qué podemos hacer para romper este paradigma y seguir trabajando por el futuro de las empresas familiares? Siendo propositivos, creo que los cambios deben ir por vía legislativa, utilizando el mismo principio de realidad que primó en la última reforma tributaria.

En materia de impuesto a la renta debemos definir que en la práctica, la “transición generacional” no puede tener los mismos efectos tributarios que vender un negocio a un tercero y, por ende, no debiesen existir los mismos efectos tributarios. ¿Alguien podría discutir hoy que un negocio familiar le pertenece a toda la familia, aun cuando esté a nombre del padre, siendo el negocio un patrimonio de toda ella? Ejemplos de este tipo encontramos en la legislación americana, donde en un régimen muy similar al de rentas atribuidas chileno, es posible traspasar el negocio al valor libro de la compañía sin ganancia de capital ni tasación fiscal.

Pero quizás el cambio más relevante podría realizarse en materia de impuesto a la herencia. Tal como lo hicimos al crear el mecanismo antielusión, propongo en este caso mirar la legislación española, en donde la empresa familiar, y sobre todo aquella de carácter operativo, se exime en un 95% del pago de este impuesto y de todo impuesto al patrimonio. Todavía me pregunto cuál fue la razón que dejó fuera de la última reforma tributaria una exención de esta naturaleza, sobre todo si estamos mutando la manera de mirar el mundo de los impuestos. Pareciera ser que en Hacienda no hubo conciencia del daño que se puede producir a los negocios si no se considera todo el espectro, dejando por un minuto de lado su afán recaudatorio. Quién sabe, quizás con la nueva reforma haya una nueva oportunidad para trabajar en estos temas, la esperanza es lo último que se pierde.