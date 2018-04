Ya se cumplieron dos años desde que el río Mapocho se desbordó a la altura de Providencia, inundando varias cuadras con sus inmuebles incluidos. La librería Catalonia, ubicada en la calle Las Urbinas, es uno de los 30 locales y compañías de seguro que tienen demandada a la empresa Sacyr y a Costanera Norte por su presunta responsabilidad en el rebalse. Hace dos semanas se reunieron los abogados de todas las partes en una audiencia de conciliación, donde se propusieron las bases para llegar a un acuerdo extrajudicial. Catalonia, a través de su abogado Jorge Sepúlveda, de la oficina CorreaGubbins, se mostró dispuesta a negociar un acuerdo de reparación. La demanda es por un total de $493 millones de pesos, monto que incluye los daños materiales por los cientos de libros que se perdieron y también los días que no pudieron abrir al público. Desde Sacyr y Costanera Norte en tanto señalaron que no estaban disponibles para cerrar un acuerdo y la demanda entonces seguirá su curso, pues mientras no les lleguen todas las demandas indemnizatorias, algunas de las cuales serían cuantiosas, no están en condiciones de transar casos pendientes. Según Catalonia, las defensas de las empresas –Estudio Carvallo en nombre de Costanera Norte y la oficina de Pedro Pablo Gutiérrez representando a Sacyr– han utilizado todo tipo de incidentes dilatorios para entorpecer la causa y, con anterioridad, cerraron acuerdos con cláusulas de confidencialidad con otros pequeños locatarios.