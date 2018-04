Cristiano Zanin (41), socio del estudio brasilero Teixeira, Martins & Abogados, era uno más entre los cientos de juristas millonarios de Sao Paulo, que vestía trajes Ricardo Almeida y andaba en autos importados. Eso, dice la revista Veja, hasta 2013. Ese año, Zanin asumió la defensa del hijo menor del presidente, Luís Cláudio Lula da Silva, acusado de posesión indebida de un pasaporte diplomático.

La cercanía entre el abogado y el ex presidente se profundizó en los años que siguieron. Zanin se convirtió en el consejero en asuntos penales de Lula y era común que almorzaran juntos en las oficinas de Teixeira o en el Instituto de Lula, dice la publicación. La estrategia que ocupó Zanin de procesar a periodistas y diarios que hicieran acusaciones falsas en contra del líder sindicalista no pasó inadvertida en la plaza, y hoy es él quien lidera –junto a su socia Valeska Teixeira Martins– la defensa del ex presidente, condenado a 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero en el caso Lava-Jato.

Zanin acompañó en la celda a Lula durante varias horas en la noche del sábado. Al salir, comentó en un video en Facebook que el político de 72 años estaba tranquilo, aunque indignado con la situación. El abogado suele utilizar esta red social con motivos profesionales: tiene 133 mil seguidores y 59 videos, la mayoría de ellos ligados a este caso.

De acuerdo a Veja, quienes conocieron a Zanin veinte años atrás no dejan de sorprenderse de esta nueva faceta: antes de conocer a Lula, Cris, como lo apoda el ex mandatario, era un tímido joven de clase media que llegó a Sao Paulo desde la ciudad de Piracicaba, a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Hoy es uno de los abogados más importantes del país y uno de los mayores enemigos del juez Sérgio Moro.