“Muy recomendable la serie “El Mecanismo” de Netflix sobre la investigación a la corrupción en Brasil”, comentó el 3 de abril en Twitter Carlos Gajardo, abogado que dimitió a jefatura de la Fiscalía de la de Alta Complejidad de la Zona Oriente a fines de enero.

El 23 de marzo se estrenó la serie que trata la operación Lava Jato, uno de los mayores escándalos de corrupción de Brasil, que implicó a su expresidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, la ex mandataria Dilma Rousseff y otros políticos del Partido de los Trabajadores. El Mecanismo narra la historia de unos tenaces investigadores y su lucha por sacar a la luz y desmantelar la corrupción en las altas esferas de la política de Brasil.

Este tema, fue precisamente el que atrajo a Gajardo. “Una serie de personas me empezó a recomendar la serie por lo que decidí verla y efectivamente me atrapó. Tiene muy buen guion y actuaciones y la historia es muy entretenida. Ignoro cuánta fidelidad tiene con los hechos que ocurrieron en Brasil pero la escena en que los fiscales deciden renunciar me pareció muy familiar”, indica el ex fiscal a Revista Capital quien dejó su cargo luego de que su superior jerárquico, Manuel Guerra, con la venia del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, acordara la suspensión condicional a Iván Moreira en el Caso Penta.

Por su parte, Lula, aseguró que demandará a Netflix por emitir una serie que es “una mentira más”. “Vamos a denunciar a los responsables de la serie en Brasil o en cualquier lugar”, advirtió.