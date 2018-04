Por: Lisandro Serrano Romo, socio del Grupo Vial&Serrano

Hace más de dos años se anunció la idea de reformar nuestra legislación tributaria. Desde el principio existió cierto grado de desconfianza e incertidumbre por los cambios que podrían venir; luego, al conocerse el primer proyecto, la opinión generalizada fue que nos enfrentaríamos a muchos problemas y, no sin exagerar, se dijo que una reforma de esa naturaleza sería un desastre. Tras conocerse la versión final de la reforma y las modificaciones a la misma (Leyes 20.780 y 20.899), con resignación confirmamos que las opiniones preliminares eran las correctas y que nos enfrentaríamos a grandes problemas.

Desde el principio se pudo prever que el primer período tributario en que las normas incorporadas por la reforma tributaria estuvieran plenamente vigentes sería complejo y tanto contadores como abogados nos hemos preparado para afrontar este período con bastante temor y un buen grado de incertidumbre. El momento llegó y nos vemos enfrentados a una ley extremadamente compleja, poco clara y poco amigable con el contribuyente y con quienes deben intentar interpretarla y desentrañar sus misterios. Por esto, no nos ha extrañado que, a medida que se ha ido dando cumplimiento a las distintas obligaciones tributarias, la incerteza, temor y confusión han aumentado.

Los oficios y circulares emitidos por el SII, los últimos de ellos hace pocos días, si bien creemos que han tenido la honesta voluntad de tratar de clarificar los numerosos puntos oscuros de la nueva ley, para dar certezas respecto de la forma en que debe procederse en las numerosas determinaciones, registros, declaraciones, y un largo etc., no solo no han sido suficientes, sino que, en muchos casos, han aumentado la sensación de confusión e incertidumbre.

Frente a esta Operación Renta 2018, nos encontramos con una durísima crítica a la reforma tributaria y al Servicio de Impuestos Internos efectuada hace poco tiempo por el Colegio de Contadores a través de una carta publicada a página completa en un diario de circulación nacional. En ella, dicho ente colegiado hacía notar la posibilidad más o menos cierta de que en la presentación de las declaraciones juradas, previas a la presentación de la declaración anual de renta, así como en esta última, se cometan errores que generen inconsistencias que, en definitiva, serán responsabilidad de los propios contribuyentes, quienes deberán asumir los costos de multas y eventuales diferencias de impuestos.

El SII, mediante Resolución emitida el día 21 de marzo, condona el 100% de las multas que debiesen aplicarse con ocasión de la presentación tardía de una serie de declaraciones juradas. Si bien, esta condonación será muy agradecida por parte de los contribuyentes, creemos que lo más importante será que el SII muestre cierta tolerancia en el proceso de fiscalización de la operación renta.

Estamos entrando a la etapa final de esta operación y lo cierto es que no se aprecia una debida preparación o comprensión por parte de muchos de los responsables de la confección de las declaraciones juradas, certificados y del pago de los impuestos de las empresas en general; tampoco se observa en el SII y en sus funcionarios un dominio total de la materia, lo que es comprensible atendida la complejidad de las modificaciones introducidas; no obstante, como hemos dicho, esto genera un clima de incertidumbre insostenible en el tiempo y que debe ser atendido, ahora en el período de fiscalización y revisión de las declaraciones, por las autoridades.

Sin lugar a dudas, se requiere una simplificación de nuestra legislación tributaria, tanto en el fondo como en la forma. Esperamos que prime la razón y volvamos a un sistema único, totalmente integrado, con las mínimas excepciones o franquicias a sectores o actividades que realmente lo necesiten; que se simplifique el sistema de registros contables y tributarios, el que es prácticamente desconocido para los pequeños empresarios; y, que, en definitiva, se vuelva a dar certezas a los contribuyentes frente a las disposiciones legales en materia tributaria, única forma en que podrán confiar en el sistema y destinar mayor tiempo a lo que para el país es más importante, esto es, preocuparse del crecimiento de sus empresas, de sus trabajadores y del aporte que pueden efectuar a nuestro desarrollo desde el lugar que a cada uno le corresponde.