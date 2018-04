Tres meses después de que la Corte Suprema anulara la Resolución de Calificación Ambiental de la central hidroeléctrica Mediterráneo –ligada a José Cox, Ignacio Guerrero, Ricardo Bachelet y Roberto Hagemann–, el proyecto se resiste a morir. El 8 de marzo, la empresa solicitó al SEA aclarar hasta qué punto el proceso se puede retrotraer para subsanar los errores de la RCA de ahí en adelante. Esa jugada prendió fuego entre los opositores a la central que daban el proyecto por muerto. Su reacción no se dejó esperar y el 21 de marzo llegaron hasta el Tercer Tribunal Ambiental a presentar sus argumentos en contra de la solicitud.

“Esto ya lo resolvió la Corte Suprema, no hizo un fallo de forma, sino que manifestó que el procedimiento había sido inadecuado y no solo en la consulta indígena sino que ratificó lo del Tribunal Ambiental, que no era necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de los demás reclamantes en el entendido que ya habían sido acogidas”, dice Macarena Soler, abogada de Puelo Patagonia.

Si bien el tribunal no tiene un plazo para pronunciarse sobre si acoge o rechaza la solicitud de Mediterráneo, la decisión no debiera tomar más de tres semanas. Los opositores al proyecto esperan que el tribunal no solo lo rechace, sino que además, Mediterráneo devuelva los derechos de agua para que estos sean protegidos.

“Que el SEA solicite que se retrotraiga el tribunal genera una incerteza jurídica enorme en materias ambientales, en historias que no terminan. Y esto es nefasto tanto para los reclamantes como para las propias empresas, porque la institucionalidad se vuelve relativa y frágil”, agrega Soler.