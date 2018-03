Cerca de la una de la tarde del jueves 22, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, presentó una querella en el Tribunal de Garantía de Iquique contra quienes resulten responsables por el delito de lesiones graves y el ilícito de no permitir a una persona desplazarse libremente con violencia. La acción legal se suma a que interpuso el gobierno, a través del intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada, por las agresiones que sufrió el ex senador en la universidad Arturo Prat el miércoles.

“Todavía no tenemos los detalles de los hechos porque la presentamos a menos de 24 horas de los hechos”, asegura el abogado Miguel Castro, representante de Kast. “Vamos a proponer diligencias en el transcurso de los días, cuando los detalles estén en la carpeta y ampliaremos la querella a personas y situaciones concretas”, agrega.

La abogada de cabecera de Kast es Carmen Domínguez. Esta vez, como el recurso debía presentarse en Iquique, el político contactó a los abogados locales Javier Alviña y Miguel Castro para tomar la causa. El estudio jurídico Alviña y Castro se dedica a temas corporativos, además de asesoría penal, laboral y civil en la primera región.