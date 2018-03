No está cerrado, pero es una posibilidad. El director del SII, que por estos días está enfocado en la Operación Renta 2018, ya manifestó en una oportunidad que, a su juicio, su cargo debía correr de manera independiente a los ciclos políticos. Y, hasta el minuto, el gobierno de Piñera y en particular el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, le está dando la razón. Su período termina en agosto de 2018 y por lo menos hasta hoy no hay señales de que vaya a salir antes de su oficina en la calle Amanda Labarca.

Barraza, quien lleva dos años al mando del SII, llegó en medio del escándalo de las boletas ideológicamente falsas para financiar la política. Durante su gestión, optó por salidas administrativas antes que penales para tratar estos casos, lo que le ha traído cuestionamientos de diversos sectores, frente a los que él se ha defendido manifestando que su rol es devolver la institucionalidad a la institución.