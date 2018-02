"La invalidación del alcalde Jorge Sharp es ilegítima, arbitraria, inconstitucional, y eso se discute en tribunales. La Dirección de Obras (de Valparaíso) no ha dictado una resolución fundada para la paralización de las obras, que es lo que exige la Ley de Urbanismo para este tipo de procedimientos. Sostenemos que el permiso de obras está vigente”. De esta manera, el abogado Edgardo Palacios Angelini, asesor legal de Inmobiliaria del Puerto –ligada al empresario Nicolás Ibáñez– defiende la continuidad de las faenas en cerro O´Higgins, donde planean levantar el Parque Pumpin.

El 8 de septiembre el edil de Valparaíso, Jorge Sharp, ordenó la paralización de este proyecto diseñado por el arquitecto Mathias Klotz y que contempla 22 edificios de baja altura en dicho cerro.

Cinco días después la inmobiliaria presentó un recurso de ilegalidad contra Sharp ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí piden anular el decreto edilicio, además de solicitar reparaciones económicas.

Por mientras, la firma continúa con sus trabajos. Según explica el jurista –que asesora a la firma desde 2013– “la Ley de Vivienda y Urbanismo establece que la única persona que tiene atribuciones para la paralización construcciones, es el director de Obras de la municipalidad. Y eso aquí no ha ocurrido. Por su incompetencia, la petición del alcalde no guarda mucha diferencia con que esa resolución la hubiera dictado cualquier alcalde de otra comuna del país. Por lo mismo, no tenemos ninguna razón para detenernos”.

Edgardo Palacios, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Andrés Bello y también asesoró al proyecto Mall Plaza Barón.