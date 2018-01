Michael Cohen, abogado personal del presidente Donald Trump, demandó esta semana a la empresa Fusion GPS y al portal Buzzfeed por publicar en enero de 2017 el polémico dossier que sugería que los servicios de inteligencia rusos tenían información comprometedora, como un supuesto encuentro de Trump con prostitutas en un hotel de Moscú, para chantajearlo.

Fiel al estilo de su cliente, Cohen usó Twitter para anunciar la demanda por difamación: “¡Suficiente con el falso dossier sobre Rusia. Acabo de interponer una demanda por difamación contra BuzzFeed por publicar el documento lleno de mentiras sobre el presidente y sobre mí!”

@MichaelCohen212 Enough is enough of the #fake #RussianDossier. Just filed a defamation action against @BuzzFeedNews for publishing the lie filled document on @POTUS @realDonaldTrump and me!

El dossier atañe directamente al abogado y señala que él encubrió supuestos pagos a hackers para que perjudicaran el sistema informático del Partido Demócrata.

Cohen trabaja hace más una década como abogado del conglomerado inmobiliario del grupo Trump y participa en algunos de sus directorios y fundaciones. Pertenece además al círculo más cercano del mandatario, tanto así que la prensa lo ha bautizado como “pitbull” por la fiereza con la que defiende los intereses de su representado. En 2011, él mismo dijo a la ABC “si haces algo mal, te voy a ir a buscar, te agarraré del cuello, y no te voy a soltar hasta que termine”.

El abogado de 51 años ha sido candidato al Consejo de la ciudad de Nueva York y en 2010 postuló brevemente a un escaño en el Senado. A finales de 2011, cuando empezó a sonar el nombre de Trump como posible candidato republicano a la presidencia, Cohen co-fundó un sitio que se llamaba “Should Trump Run?” (“¿Debe Trump Postularse?”), que tenía por objetivo impulsar su campaña.