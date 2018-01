Esta semana Grupo Plaza desistió de su proyecto Mall Puerto Barón: puso fin al contrato de concesión con la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). Esto, luego que el pasado 27 de diciembre la Corte Suprema anulara la autorización para echar a andar esta iniciativa -que implicaba una inversión superior a 230 millones de dólares- otorgada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, declarándola ilegal.

Para miembros de la empresa, filial de Falabella, esto “siembra una profunda incerteza jurídica, pues ya nadie puede confiar en la legalidad que se presume de todo acto administrativo, como lo es un permiso de edificación”.

Según explican abogados de la plaza, la ley exige que en un proyecto de esta magnitud, el terreno enfrente una calle troncal o expresa. “La iniciativa de Mall Plaza sí cumple. Solo que hay matices entre los miembros de la corte de qué entienden por “calles enfrentadas”, explica un jurista. La situación es la siguiente: la Corte Suprema declaró que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso no se ajustó a la ley, pues el predio donde se emplaza el proyecto no enfrenta la Avenida Errázuriz ni la Avenida España. “Para ello la Corte Suprema entendió que “enfrentar” significaba necesariamente “colindar”, situación que no se cumpliría por encontrarse la vía férrea de por medio”, asegura un abogado.

Este cuestionamiento al proyecto Puerto Barón no es nuevo. El 18 de marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial –tras un largo proceso democrático y con participación amplia de la ciudadanía- la modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso. En dicha oportunidad se modificó el uso de suelo del sector Barón, pasando de zona portuaria a equipamiento urbano costero, es decir buscando permitir expresamente la construcción de equipamiento mayor. Respecto al tema particular del enfrentamiento, dicho instrumento asumió que las potenciales edificaciones en el sector Barón enfrentan las Avenidas España y Errázuriz según el caso.

Quienes conocen de cerca este caso, afirman que incluso la modificación al PRC, enfrentó un reclamo de ilegalidad, que fue zanjado por la Corte de Valparaíso que lo rechazó unánimemente. Posteriormente, la propia Corte Suprema, en fallo unánime, rechazó el recurso interpuesto. Por ello, la sentencia de la Corte Suprema de hoy sería contradictoria con resoluciones anteriores dictadas por el mismo tribunal.

Otro antecedente similar ocurrió en junio de 2009 cuando se publicó en el Diario Oficial la modificación al PRC, Plano Seccional Sector Barón, que asume el enfrentamiento de las dos calles, modifica vialidad y otros temas. El cambio fue impugnado mediante reclamo de ilegalidad, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por su parte, la autoridad técnica, el seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también confirmó que el proyecto sí cumplía con el requisito de “enfrentar”.

Cercanos a Mall Plaza dicen: “Y ahora, de sopetón y tras más de una década de arduo y serio trabajo, la Corte Suprema –contradiciendo fallos anteriores– borra todo de un plumazo y decide que el predio no enfrenta la Avenida Errázuriz/España por encontrarse la línea férrea de por medio. Esta situación modifica completamente el panorama del derecho urbanístico”.