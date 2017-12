Una nueva arista se abrió para el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. A la investigación de la Fiscalía Centro Norte, que indaga el origen de su patrimonio, ahora se sumó una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto fraude al fisco, a raíz de la compra de un avión cuya licitación fue cuestionada por Contraloría por posible sobreprecio. Alejandro Espinoza, abogado que lo representa en ambas causas, explica que la querella aún no se ha declarado admisible y todavía no se sabe cuál es el tribunal competente.

“Desde el punto de vista de la defensa, el tema es muy sencillo: él no tuvo injerencia en el proceso de compra de este avión ni en las decisiones que en este proceso se tomaron, porque esto se hace en instancias técnicas del Ejército que fueron las que operaron. El general Fuente-Alba está muy tranquilo respecto de esta querella”, dijo a Capital.

Al igual que en la investigación que sigue la fiscalía, Espinoza representa al ex comandante en Jefe del Ejército junto a su socia en EH Abogados, Joanna Heskia.