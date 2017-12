No ha sido fácil para Jorge Gálmez levantar su proyecto Punta Puertecillo en la VI Región. Los vecinos del balneario se han opuesto desde el principio al loteo que el ex socio de Paris quiere levantar en la costa de la comuna de Litueche. Ahora, entró otro actor en escena: la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos a Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines y a la Administradora Puertecillo por no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para comenzar las obras, entre las que están el suministro y canalización de aguas, los sistemas eléctricos y el manejo forestal.

Ante eso, Gálmez decidió cambiar de abogados. Prescindió de los servicios de Raimundo Labarca, quien lo asesoraba hasta ahora en este caso, y contrató a Barros y Errázuriz, el estudio que históricamente trabaja con sus hermanos, Juan Antonio, José Miguel y Luis Alberto Gálmez Puig. Ahora, el equipo liderado por José Tomás Errázuriz junto a Luis Eduardo Toro y David Cademartori, analiza ir al Tribunal Ambiental para zanjar el conflicto.