Jadue: a dos semanas de la sentencia

A las 10:00 am del 4 de enero Sergio Jadue se enterará del veredicto. Después de un año y medio viviendo en Miami, la jueza Pamela K. Chen leerá, en la sala 4F norte de la Corte Este de Nueva York, la sentencia de la causa por su participación en el caso de corrupción de la FIFA. Cercanos al ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) aseguran que su abogado en Estados Unidos, William J. Brodsky, se reúne frecuentemente con el calerano y conversan a diario. Fuentes que conocen el juicio, dicen que es probable que Jadue no atestigüe, tampoco hay garantías de que él aparezca y se espera que la audiencia se realice ante la jueza, sin jurado.

Debido a su cooperación con el proceso, el chileno (que vive como testigo protegido en Estados Unidos) arriesga una pena de cinco años de libertad condicional.