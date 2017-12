Hermosilla defiende a Hermosilla

A mediados de noviembre Daniel Yarur Elsaca presentó una querella contra el abogado Juan Pablo Hermosilla por el delito de injurias graves efectuadas por escrito y con publicidad. El penalista asesora legalmente a Jorge Yarur Bascuñán en el juicio que lo enfrenta con su primo, el ex superintendente de Valores y Seguros, desde 2010. En simple, el dueño del Museo de la Moda considera que su pariente lo estafó con cobros excesivos por administrar su patrimonio entre 1999 y 2010, mientras que Daniel Yarur reclama el no pago de tal asesoría. El enfrentamiento de los Yarur copó los diarios. Ahí está el motivo del último round que el ex SVS le reclama, esta vez, al abogado de su contrincante: Daniel Yarur dice que Hermosilla creó una “planificada campaña de desprestigio y hostigamiento” hacia él. Asesorado por el abogado Gonzalo de la Cerda, en la querella se solicita que Hermosilla sea condenado a dos penas de 270 días de presidio menor en su grado mínimo.

A las 9 de la mañana del miércoles 13 de diciembre, Hermosilla fue citado al Centro de Justicia. Llegó ahí junto a su ex socio, Samuel Donoso y su hermano Luis Hermosilla, también penalista, ambos a cargo de su defensa. Juan Pablo Hermosilla señaló que actuó en calidad de abogado de Jorge Yarur ante los medios y sólo respondiendo a descalificaciones hechas por Daniel Yarur. Su próximo encuentro quedó fijado para el 21 de enero, para la audiencia de sobreseimiento definitivo y preparación de juicio oral.