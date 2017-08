Cambios que dañan la Acción Penal Tributaria

Por: Rodrigo Benítez, Socio Tax & Legal de BDO

Existe una moción parlamentaria en materia del ejercicio de la acción penal por delitos tributarios, con la que se pretende otorgar facultades al Ministerio Público para ejercer dicha iniciativa en el caso que el Servicio de Impuestos Internos (SII) rechace o no presente denuncia o querella, previa resolución del Juez de Garantía. Se trata, a mi juicio, de una indicación preocupante, y que se genera pese a la evidencia de que el Ministerio Público ha sido poco efectivo en la prosecución de delitos de alta complejidad y especialidad como los tributarios.

Desde el DFL 190 de 1960, recogido por el Código Tributario en 1974, se ha establecido que los juicios criminales por delitos tributarios sancionados con penas corporales, sólo podrán ser iniciados por querella o denuncia del SII. En tanto, quedan al libre arbitrio del director del SII aquellas en que la infracción estuviere sancionada con multa y pena corporal y merezcan interponer una querella o denuncia.

Con ocasión de la Reforma Procesal Penal de 2002, en la cual se estableció el Ministerio Público, el legislador decidió mantener en forma privativa o exclusiva la facultad de ejercer querella o denuncia al director del SII, estableciendo que podrá discrecionalmente adoptar dichas acciones, o enviar los antecedentes al director regional para que persiga la aplicación de la multa. Asimismo, el legislador reconoció que le corresponde al SII la facultad de recopilar antecedentes que habrán de servir de fundamento a la decisión del director del ente recaudador. En efecto, se estimó la necesidad de mantener las atribuciones de instituciones fiscalizadoras como el SII, considerando que, dada su especialidad, es la que normalmente detecta la comisión de delitos y colabora con la investigación de aquellas figuras delictivas.

Es así que tradicionalmente, en el cumplimiento de esta facultad, el SII ha estado regulado administrativamente en su procedimiento y considerado los siguientes criterios: calidad y cantidad de la de la prueba reunida; monto del perjuicio al interés fiscal y la proporción que representa este monto de los tributos evadidos en el total de los impuestos pagados por el contribuyente o la proporción de los gastos deducidos; la naturaleza y gravedad de la o las irregularidades sancionadas; posible propagación; efecto ejemplarizador que pudiera lograrse en la zona; si el contribuyente contó con asesorías contables o profesionales para evadir impuestos; reiteración del acto doloso; y cualquier otra circunstancia relevante sobre la conducta del contribuyente.

Sobre estos criterios, consideramos que es el SII el llamado a aplicar la ley por especialidad y conocimiento del sistema tributario. Sin embargo, concordamos con el Oficio N° 014000 de Abril de 2017 de la Contraloría, donde se estableció que, pese a tratarse de una atribución discrecional, resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional, ya que, conforme al principio de juridicidad, es importante que éstas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos y que los antecedentes recabados al respecto, le otorguen legitimidad. Para estos efectos, las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad consagrado en la Ley, así como el ejercicio oportuno de las facultades.

De igual forma, estimamos –tal como el legislador- que es el SII la institución adecuada para decidir si perseguir el pago de los impuestos, intereses y multas en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, o elegir por la “última ratio” de la acción penal, considerando la especialidad y complejidad de los delitos, la función de organismo fiscalizador, coadyuvante de la recaudación y de resguardo de las garantías y derechos de los contribuyentes frente al Estado. Es más: la eficacia de la acción penal quedaría bastante disminuida en ausencia de la opinión e iniciativa del SII.

Por tanto, situaciones puntuales, eventuales deficiencias en el ejercicio de la facultad o una contingencia política coyuntural, no deben ser fundamento para acabar con una facultad tradicional que por más de 50 años ha dado estabilidad y eficiencia al sistema tributario, asegurado la recaudación, otorgado certeza y garantizado los derechos de los contribuyentes.

En este sentido, estimamos necesario mantener la facultad privativa y exclusiva del director del SII de ejercer o no la acción penal, o perseguir las respectivas sanciones pecuniarias. Así, se evita que esta facultad quede entregada al Ministerio Público, una entidad no especializada en la materia, sin las capacidades técnicas y que no tiene asignada esta función, para la cual se debieran distraer importantes recursos que ya están invertidos en el SII.