Estudio Alfero & Figueroa Abogadas: La propiedad intelectual se toma el emprendimiento

La innovación necesita más apoyo que nunca para desarrollarse en el país y todo un sistema que la soporte. Es una idea que empezó a dar vueltas en la cabeza de dos abogadas expertas en propiedad intelectual: ¿y si nos independizamos para ponerle foco a este mundo? Con eso en mente, Nicole Alfero y Francisca Figueroa decidieron juntarse para armar un estudio boutique que atendiera especialmente este segmento. “Hay pocas oficinas dedicadas exclusivamente a la propiedad intelectual, y sobre todo muy pocas invirtiendo sus energías en el emprendimiento, en llegar a quienes nunca han escuchado hablar sobre este tema. Las dos tuvimos eso en común cuando decidimos unirnos; esa gran inquietud por la falta de interés en proteger la innovación”, explican las socias.

También para ellas ha sido importante destacar su rol como mujeres profesionales. “Tratamos de hacer nuestro aporte a la sociedad dando una oportunidad más factible de compatibilizar trabajo y familia. Hoy día son muchos los que valoran esta iniciativa y por eso mismo nos eligen”, añaden las abogadas.

¿Por qué la propiedad intelectual es tan importante para el emprendimiento? Hoy existe mucho más conocimiento entre los innovadores en relación con que deben proteger sus marcas, sus ideas, sus diseños y sus inventos. “El clásico error es preguntar a un abogado después de haber invertido millones en publicidad, producción, distribución, etcétera. Si el invento ya se dio a conocer o la marca comercial es irregistrable, el panorama se complica bastante”, dicen como parte del análisis.

Saben que sus clientes son en muchos casos pymes que recién están despegando, por eso tienen una propuesta personalizada de atención con precios accesibles y “un software completísimo para la búsqueda, administración, gestión y vigilancia de marcas y dominios de internet”.

Su compromiso con el emprendimiento las llevó a formar una alianza con Start Up Chile, siendo parte de sus proveedores y ofreciendo un precio preferente en todos los temas de propiedad intelectual. Además, les dan acceso gratis a sus socios a talleres y charlas sobre propiedad intelectual. “Al decidir emprender, nosotras mismas nos transformamos en una pyme, por lo tanto, es una suerte de solidaridad entre emprendedores, nos ayudamos mutuamente y a un costo bastante razonable. Además de pequeñas y medianas empresas, tenemos como clientes a muchos estudios de abogados que no cuentan con el área de PI y externalizan estos servicios con nosotros”, concluyen las profesionales, que además están insertas en un proyecto para prestarles servicios a estudios que no tengan áreas de propiedad intelectual, tercerizando el servicio, pero sin perder el contacto con sus clientes.