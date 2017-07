O. J. Simpson: la serie del momento

Es una de las series televisivas que, a juicio de varios, mejor expone la tarea de los abogados. Su nombre es El Pueblo contra O. J. Simpson: American Crime Story, fue estrenada por Netflix en 2016 y muestra cómo los abogados del ex jugador estrella de la National Football lograron convencer al jurado de que era inocente de dos cargos de asesinato: el de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ron Goldman, ocurridos el 12 de junio de 1994.

El equipo de abogados que representó a Simpson, conocido como “Dream Team”, fue liderado inicialmente por Robert Shapiro (John Travolta) y más tarde por Johnnie Cochran (Courtney B. Vance). El primero sigue asesorando a personas de alta connotación pública a través de su estudio en Los Angeles, California, mientras que el segundo murió en 2003.

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, cuenta que le tocó estar viviendo en Estados Unidos al final del proceso de O.J. Simpson, “así que pude constatar la atención mediática que el caso despertó en ese país. Creo que la serie explica bien las estrategias legales que adoptó la defensa, y su éxito, al tensionar el trasfondo racial del caso, en un contexto legal en donde los que resuelven son ciudadanos comunes y corrientes”.

Julián López conoce el caso de cerca. El juicio se realizó justo en la época que realizaba su LLM en Harvard y tras la sentencia, “Johnnie Cohran visitó la escuela para dar una charla que tuvo que se transmitida por circuito cerrado porque no cabían todos”. Además de eso, cuenta que su profesor de Criminal Law invitó a Gil Garcetti, el fiscal del distrito de Los Angeles, a explicarnos en nuestra sala de clases el fracasado diseño estratégico de su caso”. Aunque cree que en la serie hay personajes que resultan algo caricaturizados “(especialmente el Shapiro de Travolta), encuentro que la aserie logra de manera magistral mostrar las fuerzas sociales que confrontaron el caso y las tensiones internas que determinaron los aciertos y errores de la fiscalía y la defensa”.

El penalista Juan Pablo Hermosilla, quien también pasaba por Estados Unidos el día en el que jurado falló a favor de Simpson, dice que la serie muestra cómo el país se dividió por asuntos raciales y “permite ver cómo los casos se contaminan por la presión mediática y la opinión pública”. A su parecer, el personaje más interesante es el jurista Robert Kardashian, amigo personal de Simpson, quien “se ve aquejado por problemas morales, al darse cuenta de que Simpson, le puede haber mentido con información relevante. La serie es muy buena, era difícil reflejar un personaje complejo como O.J. Simpson y los dilemas y problemas de defensa y fiscales. En la primera plantea los problemas obvios de defender a una persona que no está contando todo a los abogados. Para la fiscalía, muestra errores graves en sus pruebas que le significaron perder el juicio, y cómo la poca experiencia puede llevar a perder un caso complejo como éste”, indica Hermosilla.

Otro que vio la producción de Netflix es Jorge Bofill, quien opina que “retrata muy bien a los personajes de este verdadero drama de la vida real”. Bofill cree que “el que se roba la película, porque también lo hizo en la historia del juicio, es Johnnie Cochran, quien supo leer que en el caso estaba en juego mucho más que los homicidios que se le atribuían a O.J. Simpson. Eligió un jurado que le escucharía en la cuestión racial que rodeaba el fervor social de quienes estaban de uno y otro lado”.

Por su parte, el penalista Francisco Cox piensa que “lejos el mejor personaje de la serie” es el abogado Barry Scheck, quien refutó una de las pruebas más fuertes que tenían los fiscales Marcia Clark y Christopher Darden: la muestra de ADN. “Con su contra examen destruye la prueba que parece irrefutable”. Años más tarde, creó el Proyecto Inocente, que se dedica a la utilización de las pruebas de ADN como medio para exculpar a los individuos de los delitos por los que fueron injustamente condenados.

Irarrázabal y López tienen más recomendaciones. El primero, la serie Making a Murderer, de Netflix, mientras que el penalista recomienda tres textos: Outrage: The Five reasons why O.J. Simpson got away with muderder, del ex fiscal Vincent Buglosi; How I helped O.J. to get away with muderder, de su ex representante Mike Gilbert; y If I did it, la autobiografía del ex deportista.

Consultado por Capital, el abogado Robert Shapiro aseguró que no puede referirse a este asunto y que su última declaración ocurrió en 2016 a la periodista Megan Kelly.