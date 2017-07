Colegio de Abogados prepara homenaje a Olga Feliú

El miércoles 28 de junio asumió el nuevo consejo del Colegio de Abogados. Sin embargo, el tema principal de la reunión no fue dar la bienvenida a los nuevos miembros, sino homenajear a Olga Feliú. La ex presidenta de esa institución –la única mujer que ha ocupado ese cargo– había muerto cuatro días antes producto de una larga enfermedad. Comenzó Arturo Alessandri, su presidente, quien recordó a Feliú como una “gran persona, gran jurista, una mujer valiente”. Al igual que en el funeral –que se había celebrado el día antes–, dijo que coincidía con el ex presidente del Senado, Gabriel Valdés, que “si Olga Feliú no hubiese existido, habría que haberla inventado”.

Luego fue el turno de Lucas Sierra, quien valoró su labor en la Comisión Engel. Le siguió Arturo Prado –que acaba de dejar su puesto de consejero del Colegio para sumir como ministro de la Corte Suprema–, quien recordó sus cualidades profesionales y humanas. Julio Pellegrini, en tanto, dijo que haber trabajado con Feliú había sido un privilegio, “siempre fue muy acogedora y formativa con los abogados más jóvenes, clara, firme en sus principios y con un conocimiento omnicomprensivo de todas las áreas del derecho”.

El penalista Julián López señaló que más allá de diferencias de opinión que puedan haber tenido, siempre le llamó la atención el respeto que la abogada tenía para poner sus ideas, siempre buenas y claras. Y así cada uno de los 19 abogados que estaban presentes.

En la reunión del próximo lunes, el consejo aterrizará cómo homenajear a Feliú en un acto más grande, que se llevará a cabo, probablemente, en el auditorio del Colegio de Abogados.