Medel, Vidal y Sánchez demandarán indemnizaciones a Kramer

Están diseñando su movida legal. Hace dos semanas, la empresa Vibra Marketing, de Fernando Felicevich y que representa a Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal, se acercó al abogado Germán Subercaseaux, socio del estudio Philippi, y a integrantes del estudio Albagli Zaliaznik, para pedirles su asesoría. Los futbolistas se cansaron de las imitaciones que Stefan Kramer realiza de ellos. Según quienes conocen las conversaciones con los juristas, los seleccionados nacionales sienten que, por la forma en que habla, el artista los denosta públicamente por su origen cultural y que se burla de sus raíces sociales. Los expertos analizaron el caso y sacaron conclusiones: la primera es que frente a los shows pagados que Kramer da a empresas no hay nada que hacer porque corresponden a una actividad privada. Situación distinta es la de los spots televisivos. Como los comerciales tienen fines publicitarios y son públicos, pueden reclamarle sus derechos al imitador. Su idea entonces es pedir una indemnización por perjuicios y daño moral.

Ésta no es la primera vez que el comediante tiene problemas legales. En 2012, el ex animador de televisión Jordi Castell se querelló por injurias graves. Entonces, el representante de Kramer fue Matías Künsemüller Solé, primo hermano del imitador y socio de José Pablo Forteza, abogado del ex presidente de la ANFP Sergio Jadue. El “ex jefe” de Medel, Sánchez y Vidal –que es testigo privilegiado del FBI en el caso corrupción en la FIFA–, también ha sido parte de los shows del comediante.