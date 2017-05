Preguntas a Steve Johnson

Latam y American Airlines están en pleno proceso para aprobar un joint business agreement que les permitirá coordinar comercialmente su estrategia en el tráfico entre Estados Unidos y Santiago. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) revisará la causa el 8 de junio, en medio de fuertes opositores a la unión.

-¿Existe una demanda que justifique la unión o es netamente un ahorro de costos?

-Una de las razones del joint businees (JB) es que hoy, a través de códigos compartidos, llegamos a 35 ciudades en Estados Unidos y otras siete en Chile. Pero el JB va a incrementar ese tráfico a 85 ciudades en EE.UU. y otras 15 en Chile. Como la propuesta es hacerlo por Miami, ante el TDLC nos comprometimos a elevar la capacidad, cantidad de vuelos, número de asientos y tamaño de los aviones que viajan a esa ciudad. Así, entre más capacidad exista, los precios inevitablemente van a bajar.

-¿Cuál es el proceso legal más avanzado?

-Este proceso requiere aprobaciones de libre competencia en toda la región. En Uruguay ya fuimos aprobados, y los más próximos a ser analizados son Colombia, donde esperamos recibir la aprobación antes de fin de mes, y en Brasil ya tenemos las fechas para discutirlo y no debería tomar más de dos o tres meses en estar listo. En Chile, la audiencia es el 8 de julio. Además, tenemos la oportunidad de reforzar los informes que hemos hecho de economistas de cuatro países, entre ellos el de Compass Lexiton de Estados Unidos y el de la economista chilena Andrea Butelmann.

-¿Qué garantiza que se cumplan las mitigaciones propuestas?

-Le dijimos al Tribunal que si no se cumplen en siete años, ellos mismos pueden disolver el negocio. El compromiso es crecer 19% en todas las rutas entre Chile y Norteamérica en tres años, lo que representa un incremento anual de alrededor de 6% en todas las rutas, no sólo en la SCL-MIA. Es muy relevante anotar que este acuerdo ya fue aprobado en otras partes de Latinoamérica y que es la forma en que las aerolíneas están haciendo negocios mirando al futuro: Brasil también aprobó el acuerdo de LATAM con IAG; United está haciendo lo mismo con Avianca; Delta está trabajando con Gol en Brasil, entonces nos preocupa que otros países en Latinoamérica aprueben estos acuerdos y los beneficios lleguen a esos mercados, y Chile sea el único que no lo entienda y se quede atrás.