Crowdfunding: alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

El crowdfunding es un proceso a través de plataformas de Internet mediante el cual se obtienen fondos para financiar proyectos, recibiendo aportes de dinero hechos por inversionistas individuales a cambio de un beneficio económico o social. La financiación, en términos generales, se puede dar en formato de donaciones,

compra de acciones o préstamos.

En menos de una década, la evolución de esta industria ha demostrado su importancia como mecanismo para lograr una mayor inclusión financiera, facilitando un financiamiento rápido y de bajo costo a pymes. Las cifras hablan por sí solas: el volumen de crédito otorgado a través de estos canales en el mundo pasó de

MMUS$ 6.400 en 2013 a MMUS$ 34.400 en 2015, según

datos de la Organización Internacional de Comisiones

de Valores. En América Latina, según un estudio de la Universidad de Cambrigde, KPMG y CME Group, durante el 2015 Chile lideró este tipo de inversiones, con transacciones por MMUS$ 47,6 y un crecimiento de 200% respecto de 2013.

No obstante sus bondades, presenciamos un fenómeno en el que una vez más la innovación se adelantó a la regulación. Tanto en América como en la Unión Europea, el marco legal se ha desarrollado en forma posterior, sin cubrir todas las modalidades de crowdfunding y como respuesta ante su acelerado crecimiento en un ambiente de

desconfianza en el sector financiero tradicional. Chile sigue la tendencia: la industria ha operado sin regulación desde el 2011, pese a que en 2012 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) denunció ante la Fiscalía a un actor del mercado por infringir la Ley de Bancos que prohíbe a las personas no autorizadas captar dineros del público o realizar correduría de dinero o de créditos. En diciembre de 2016, el Consejo de Estabilidad Financiera creó un grupo de trabajo para evaluar su regulación.

En relación con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hay preocupación, ya que la delincuencia organizada podría trasladarse a estos nuevos negocios no regulados para cometer ilícitos.

Por otra parte, esta actividad presenta características que la hacen vulnerable per se frente a estos delitos: transferencias internacionales de dinero, el posible anonimato de las donaciones, el ocultamiento del beneficiario final, el uso de métodos de pago electrónicos y tarjetas prepagadas para hacer aportes, la aceptación de efectivo por algunas plataformas, la falta de verificación de los proyectos promocionados, la posibilidad de crear proyectos “pantalla” y la falta de seguimiento posterior a la recaudación son considerados factores de riesgo.

También se advierte la necesidad de educar a otros sectores, a fin de que sean capaces de detectar señales de alerta y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) actividades sospechosas relacionadas con el crowdfunding. Por ejemplo: cuenta bancaria

que recibe fondos en efectivo de distintos individuos o a través de múltiples transferencias, y luego son transferidos a portales de crowdfunding o cuenta que recibe depósitos de estos sitios y luego realiza únicamente retiros en efectivo.