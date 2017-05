El cuarteto que asesora a Velasco en su batalla contra el Servel

El fin de semana largo del 1 de mayo, cuatro abogados cercanos a Andrés Velasco se reunieron para revisar las más de siete mil fichas que entregaron al Servel a mediados de abril, poco antes de que la entidad decidiera disolver Ciudadanos como partido político.

Se trata de Esteban Ovalle, Sebastián Sichel, Alex Olivares y el ex director del SII, Ricardo Escobar; todos militantes de la tienda política fundada por Velasco, y que entre sus adherentes tiene también a Jorge Errázuriz, candidato a senador por la V Región.

Todos participaron en la campaña presidencial del ex ministro de Hacienda y lo acompañaron ahora a presentar un recurso de reposición con el que pretenden dar vuelta la determinación del Servel. Para estar conectados, crearon un chat en el que los cuatro participan activamente.

Así, el martes 2 de mayo, los juristas presentaron una reposición al consejo directivo de la entidad, en donde señalaban que el

rechazo de firmas es “infundado”. “Contrastamos la planilla Excel del Servel con las fichas y nos dimos cuenta de que había errores de

tipeo, errores de RUT. Los datos fueron mal ingresados”, indica Olivares, y agrega, “es entendible la sobrecarga de estas semanas, pero lo que pedimos es súper simple: que revisen,

corrijan y respeten el proceso legal”. Hasta ahora, no han recibido ningún comentario de parte del servicio. “Entendemos

que el asunto ni siquiera se ha puesto en tabla”, enfatiza Olivares. A su vez, hay otros abogados –miembros de Ciudadanos– que también colaboran con este “cuarteto”, entre ellos el penalista Jorge Bofill.