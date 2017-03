¿El SII debiera pedir justificación de fondos a hija de Bachelet?

¿Es legal la compra de media hectárea en La Higuera que realizó la hija menor de la presidenta Bachelet cuando aún era estudiante de sicología? No son pocos los que piensan que el Servicio de Impuestos Internos debiera investigar tal adquisición. “El SII debiera pedir que Sofía Henríquez justifique de dónde sacó los fondos para comprar, pues hasta ahora no ha sido posible acreditar la donación: no hay contrato, insinuación ni pago del impuesto que corresponde”, asegura un abogado tributarista.

Por su parte, juristas cercanos a la mandataria defienden la compra de Henríquez, quien adquirió el predio a Natalia Compagnon, a cambio de 6,5 millones de pesos, en marzo de 2014. Dicen que según la ley de herencia, “hay exención hasta las 5 UTA (Unidad Tributaria Anual)”. Eso significa que la ley “perdona” unos 2.700.000 pesos. Y el resto de los 3 millones se acogen a un deducible que las exime”.

Eso sí, reconoce el experto, la norma establece sanción cuando no se hace la declaración de donación oportunamente. “En ese caso, la única afectada es Sofía porque es obligación del donatario hacerlo”, asegura el abogado.

Por la vereda contraria, argumentan: “El tema no es una eventual multa, sino tener presente que se donó dinero, porque el terreno nunca estuvo a nombre de Michelle Bachelet. Pero dicha donación es nula de no existir procedimiento de insinuación judicial, en el cual además se debe determinar el impuesto aplicable a la donación y finalmente el juez autorizar”.