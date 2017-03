Estado solidario no es lo mismo que Estado hegemónico

Diego Schalper, abogado

Normalmente los conceptos que han predominado en el discurso de la actual oposición son “libertad”, “mérito” y “dignidad”. Éstos, sin duda, son fundamentales: creer que el motor de la sociedad está en las personas, resulta importante en momentos donde ciertos sectores pretenden reeditar la idea de que el Estado y su accionar monopólico serían la clave para la solución de los problemas sociales. Es cosa de ver cómo la reforma a la educación se ha traducido en el fin de la corresponsabilidad público-privada (¿qué eran, si no, los colegios particulares subvencionados?), bajo el entendido de que sólo la educación pública (o mejor dicho, estatal) podría brindar formación de calidad.

El problema del discurso tradicional de la centroderecha aparece cuando la libertad empieza a ser un privilegio de ciertos sectores y no una garantía para todos los ciudadanos. Resulta problemático hablar de mérito, sin reconocer que para muchos existe un desajuste enorme entre los esfuerzos que despliegan y los beneficios que obtienen. En ese escenario, discursos simplistas que prometen una igualdad artificial por intermedio del Estado encuentran un campo fértil. Si la centroderecha se toma en serio el que las personas puedan ser realmente libres, entonces no puede desentenderse de asegurar condiciones sociales mínimas que permitan el ejercicio de la libertad. Es ahí cuando la solidaridad cumple un rol fundamental: es el principio social que nos permite entender que el bienestar personal no se opone, sino que supone el bien colectivo. Así, la libertad no se agota en la búsqueda frenética del propio interés, sino que se proyecta al servicio de la comunidad. Entendida de esa manera, la libertad solidaria permite congeniar el despliegue de los propios talentos, con la ocupación de crear una sociedad donde todos puedan ser parte.

Por otro lado, el Estado solidario aparece como la fórmula adecuada para superar el ausentismo estatal sin por eso caer en un Estado hegemónico. Un Estado solidario es el que logra más cohesión social, por la vía de favorecer la asociatividad y empoderar a la sociedad civil. Es aquél que promueve la descentralización, la corresponsabilidad público-privada y la cooperación de las personas. Un Estado solidario es capaz de regular adecuadamente para evitar prácticas abusivas. Pero al mismo tiempo, genera las condiciones para que las personas puedan asociarse y emprender.

En el libro Desarrollo humano y solidario: Nuevas ideas para Chile se aterrizan estos conceptos en propuestas concretas. De ese modo, la solidaridad avanza desde un principio teórico hacia un lineamiento transformador, que sin duda será un tremendo aporte a la discusión política que se avecina en Chile.