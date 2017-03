Piña se privatiza

Hace dos semanas –y justo pocos días antes de que terminara su período–, Juan Ignacio Piña dejó la presidencia del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Desde entonces las especulaciones sobre el futuro laboral del abogado, ex subsecretario de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, rondan en la plaza. Aunque él mismo no ha confirmado nada en público, cercanos aseguran que la decisión está tomada: volverá a su ex estudio, Balmaceda, Cox y Piña abogados, donde tiene como socios a los penalistas Matías Balmaceda y Francisco Cox.