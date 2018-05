En enero, y después de un año de prueba, Amazon inauguró oficialmente Amazon Go su primer supermercado físico en Seattle, ciudad que alberga la sede de la compañía de comercio electrónico.

La novedad de Amazon Go es que bajas la aplicación a tu smartphone, entras a la tienda, tomas lo que quieres y te vas, sin filas ni cajeros. Al salir de la tienda, Amazon carga el importe de la compra en la cuenta del usuario.

Ahora, Amazon anunció los primeros detalles de su plan de expansión de estos supermercados, lo que confirma la apuesta de la compañía no sólo por el negocio de establecimientos físico, sino por el empleo de tecnología para revolucionar la experiencia de compra.

La multinacional ha confirmado que abrirá tiendas de proximidad Amazon Go en otras dos ciudades estadounidenses, San Francisco y Chicago, aunque aún no ha comunicado fechas de apertura.

Amazon no ha desvelado si piensa incluir esta tecnología en los supermercados de Whole Foods, que adquirió el año pasado por US$ 13.700 millones. De momento, sí comercializa en Amazon Go algunos productos de la marca.